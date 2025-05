Die 4. Etappe des Giro d'Italia wird zur Beute von Casper van Uden. Der Holländer setzt sich in Lecce im Sprint des Feldes überraschend vor zwei Landsmännern durch. Mads Pedersen bleibt Leader.

Holländer sorgt am Giro d'Italia für eine grosse Überraschung

1/5 Grosser Jubel beim Holländer Casper van Uden. Foto: Massimo Paolone

Nach dem dreitägigen Auftakt in Albanien und einem frühen Ruhetag stehen in diesem Giro zum ersten Mal die reinen Sprinter im Fokus. Dabei schlägt der junge Holländer Casper van Uden den grossen Favoriten in Apulien ein Schnippchen. Der 23-Jährige setzt sich nach 189 km im Massensprint vor seinem hoch gehandelten Landsmann Olav Kooij durch und feiert den grössten Erfolg seiner Karriere. Mit Maikel Zijlaard vom Schweizer Team Tudor komplettiert ein weiterer Holländer das Podest.

Mads Pedersen, der Sieger der 1. und 3. Etappe, muss sich mit Platz 4 begnügen – verteidigt das rosafarbene Leadertrikot aber mit Erfolg. Der Weltmeister von 2019 führt im Gesamtklassement weiterhin vor dem slowenischen Topfavoriten Primoz Roglic. Die Reserve des Dänen beträgt neu sieben statt neun Sekunden.

Die 5. Etappe am Mittwoch führt über 151 km durch hügeliges Gelände im Süden Italiens, bevor Matera erreicht wird, wo es bergauf zum Ziel geht. Das Städtchen zählt wegen seiner historischen Höhlensiedlungen zum UNESCO-Welterbe und war einer der Drehorte des letzten James-Bond-Films.