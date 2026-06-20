Top-Favorit Tadej Pogacar sichert sich den Sieg auf der 4. Etappe der Tour de Suisse und baut seinen Vorsprung auf Richard Carapaz von 2:50 auf 4:22 Minuten aus. Einen starken Auftritt in Aarburg zeigt auch Mauro Schmid, der als bester Schweizer in die Top 10 stürmt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tadej Pogacar gewinnt das Einzelzeitfahren in Aarburg über 23,8 Kilometer

Pogacar führt nun die Gesamtwertung mit 4:22 Minuten Vorsprung an

Schmid mit starkem 8. Platz in Aarburg

Davide Malinconico Redaktor Sport

Bevor es für die Schlussetappe wieder in den Süden der Schweiz geht, steht am Samstagnachmittag in Aarburg (AG) das 23,8 Kilometer lange Einzelzeitfahren an. Nach dem eher flachen Teilstück rund um Bad Ragaz am Vortag sind auch auf der vierten Etappe entlang der Aare keine Kletterfähigkeiten gefragt.

Im Kampf gegen die Uhr kommt Tour-de-Suisse-Favorit Tadej Pogacar (27) als Schnellster ins Ziel und holt sich damit den Etappensieg. Er setzt sich mit mickrigen 0,31 Sekunden vor Mathieu van der Poel (31) durch. Komplettiert wird das Podest von Tobias Foss (29). Als bester Schweizer reiht sich Mauro Schmid (26) mit einem starken achten Platz in die Top 10 ein.

Pogacar baut Führung auf über vier Minuten aus

Mit dem Sieg im Zeitfahren untermauert Pogacar seine Spitzenposition im Gesamtklassement und baut seinen ohnehin soliden Vorsprung weiter aus. Neu liegt er komfortable 4:22 Minuten vor Richard Carapaz (33). Am Sonntag folgt in Villars-sur-Ollon (VD) der krönende Abschluss und das absolute Highlight der diesjährigen Rundfahrt: Um 13.30 Uhr fällt der Startschuss für die 152 Kilometer lange Finaletappe der Männer.