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Schock in Malaysia
Rad-Profi Augé nach Horror-Sturz im künstlichen Koma

Schock bei der Tour de Langkawi! Rad-Profi Ronan Augé stürzt schwer und liegt nun im künstlichen Koma. Er ist nicht mehr in Lebensgefahr.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Augé bei Paris-Roubaix 2026: Der Franzose beendete den legendären Klassiker auf Rang 131.
Foto: Soccrates Images
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Lynn Piubel

Schock bei der Tour de Langkawi in Malaysia: Ronan Augé (22) stürzte am Freitag während der sechsten Etappe schwer und musste anschliessend ins Spital gebracht werden. Die Ärzte versetzten den Franzosen in ein künstliches Koma.

Die sechste Etappe führte über 121,3 Kilometer von Pandan Indah nach Rembau. Augé stürzte bereits früh im Rennen. Sein Team Unibet Rose Rockets bestätigte danach, dass der Fahrer schwere Verletzungen erlitten habe.

Nicht mehr in Lebensgefahr

Immerhin kam dann aber die ersehnte Entwarnung. «Sein Leben ist nicht in Gefahr», teilte das Team mit. Die Mannschaft steht nach eigenen Angaben in engem Austausch mit dem behandelnden Ärzteteam in Malaysia.

Nach Informationen aus dem Umfeld des Fahrers soll Augé eine Gehirnerschütterung, eine gebrochene Rippe und einen leichten Pneumothorax erlitten haben. Diese Verletzungen wurden bislang nicht offiziell vom Team bestätigt. Der 22-Jährige wurde stabilisiert und auf die Intensivstation verlegt. Das künstliche Koma soll laut seinem Umfeld zunächst mindestens 24 Stunden aufrechterhalten werden.

Augé feierte im Juni bei der Route d’Occitanie seinen ersten Profisieg. Auch bei der Tour de Langkawi hatte er vor dem Unfall abgeliefert und wurde auf der ersten und dritten Etappe jeweils Vierter. In der Punktewertung lag er vor seinem Sturz auf Rang drei.

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