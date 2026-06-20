Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Marlen Reusser gewinnt vierte Tour-de-Suisse-Etappe im Einzelzeitfahren in Aarburg
- Reusser schlägt Favoritin Bäckstedt um 11 Sekunden und übernimmt Leadertrikot
- 10 Sekunden Vorsprung für Reusser vor Borghini vor Königsetappe am Sonntag
Petar DjordjevicRedaktor Sport
Marlen Reusser (34) triumphiert auf der vierten Etappe der Tour de Suisse. Beim 23 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Aarburg (AG) nimmt die Schweizerin der britischen Mitfavoritin Zoe Bäckstedt (21) elf Sekunden ab. Damit jagt Reusser der Italienerin Elisa Longo Borghini (34, Tagesfünfte) das Leadertrikot ab.
Jasmin Liechti (23) fährt die zweitschnellste Schweizer Zeit und klassiert sich damit auf Platz 11 beim Einzelzeitfahren. Am Sonntag steht bei den Frauen die Königsetappe in Villars-sur-Ollon an. Reusser geht im Gesamtklassement mit einem Vorsprung von 10 Sekunden auf Verfolgerin Borghini ins Rennen. Steffi Häberlin (28) bleibt als zweitbeste Schweizerin auf dem 8. Platz weiterhin in den Top 10.
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