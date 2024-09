Nach ihrem schweren Sturz blieb Muriel Furrer offenbar lange in einem Waldstück schwer verletzt liegen. Für das Rennen am Freitag wird nun eine Linkskurve besser abgesichert. Das Streckensicherungspersonal darf nicht über den Vorfall sprechen.

Kurz zusammengefasst Muriel Furrer lag nach Sturz lange unentdeckt im Wald

Streckensicherungspersonal darf über den Vorfall nicht sprechen

Kranken-Helikopter landete erst rund eine Stunde nach Rennende Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Daniel Leu Stv. Sportchef

Der Horror-Sturz von Muriel Furrer (18) gibt nach wie vor Rätsel auf. Wie hat sich die Schweizer Nachwuchshoffnung bei ihrem Unfall in einem Waldstück oberhalb Küsnacht ZH derart schwer verletzt? Jetzt kommt ein schockierendes Detail ans Tageslicht. Nach Blick-Informationen lag Furrer nach ihrem Sturz lange unentdeckt im Wald neben dem Renncircuit.

Die neuesten Informationen deuten darauf hin, dass das U19-Rennen im strömenden Regen weiterlief, während Furrer, nicht einsehbar von den auf der zweiten Runde erneut vorbeifahrenden Begleitmotorrädern und -autos, schwer verletzt im Unterholz gelegen sein könnte.

Das Streckensicherungspersonal darf nicht sprechen

Blick ist im Waldstück vor Ort. Es ist ein beliebtes Spaziergebiet, viele Hündeler sind an diesem Vormittag an der frischen Luft. Der Tenor der einheimischen Passanten ist klar. «Es ist keine Überraschung, dass an dieser steilen Stelle und bei diesem Regen so etwas passiert ist», sagen mehrere Passanten zu Blick.

Das Waldstück oberhalb von Küsnacht: Eine Linkskurve wurde für das U23-Männer-Rennen besser abgesichert (der Velofahrer fährt privat vorbei, am Freitagvormittag ist die Strecke noch nicht abgesperrt). Foto: Daniel Leu 1/7

Da am Freitag die Strecke erneut durch die U23-Männer befahren wird, trifft Blick auch Streckensicherungspersonal an, das sich auf den Einsatz am Nachmittag vorbereitet. Einige von ihnen waren bereits am Donnerstag vor Ort. Sie alle dürfen aber nicht über das Furrer-Drama reden, das Personal bekam von den WM-Organisatoren Maulkörbe.

Dass die 18-jährige Zürcherin wohl erschreckend lange nicht aufgefunden wurde, passt ins Bild der bisher vorhandenen Informationen. Leserreporter meldeten, dass während des Rennens rund um das betreffende Waldstück kein Rettungseinsatz zu beobachten war. Der Rettungshelikopter ist in Küsnacht erst rund eine Stunde nach Rennende gelandet.

Zudem schildert ein Presse-Töfffahrer gegenüber Blick, dass er während des U19-Rennens nichts vom schweren Sturz mitgekriegt habe. Sprich, es waren keinerlei Rettungsmassnahmen während der zweiten Vorbeifahrt ersichtlich.

Für das U23-Rennen wird eine Linkskurve im Wald besser gesichert

Mittlerweile wird eine Kurve im Wald, es handelt sich bei der Abfahrt in Richtung Küsnacht um einen leichten Linksknick, für das Rennen am Freitag mit Matten und Warnbannern besser abgesichert. Ob es sich um die Furrer-Unfallstelle handelt, bleibt aber unklar.

Warum es zum fatalen Zwischenfall kam, ist ebenso weiterhin rätselhaft. Der Strassenbelag ist an dieser Stelle einwandfrei.

0:32 Rutschiges Waldteilstück: In diesem Abschnitt wird Furrers Unfallstelle vermutet