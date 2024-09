Die Schweizerin Muriel Furrer stürzt an der Rad-WM in Zürich schwer. Sie befindet sich in einem sehr kritischen Zustand.

Jonas Lang Redaktor Sport

Die U19-Fahrerin Muriel Furrer stürzt an der Rad-WM in Zürich schwer. Die Schweizerin stürzte aus bisher noch unbekannten Gründen in einem Waldstück schwer und musste mit einem Rettungshelikopter in den Spital geflogen werden. Die 18-Jährige erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und befindet sich laut der UCI (Union Cycliste Internationale) in einem «sehr kritischen Zustand». Eine Not-OP hat laut SRF bereits stattgefunden.

Laut der UCI ereignete sich der schwere Sturz auf dem City Circuit. Im Moment gebe es noch keine gesicherten Fakten zum Unfallhergang. Eine Abklärung durch die zuständige Behörde ist im Gange.

Muriel Furrer fährt normalerweise in den Disziplinen Cross-Country und Cyclocross. Im vergangenen Jahr überzeugte sie mit Siegen und mehreren Podiumsplätzen.

Muriel Furrer stürzt an der Rad-WM und befindet sich in einem sehr kritischen Zustand. Foto: Getty Images 1/5

Laut SRF entscheidet das OK und die UCI, ob und wie die Rad-WM weitergeführt wird. Weitere Informationen folgen in den nächsten Stunden.