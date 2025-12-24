Mountainbikerin Sina Frei erfolgreich operiert

Sina Frei musste nach ihrem Trainingssturz zweimal operiert werden. «Alles ging gut», schreibt die Mountainbikerin jetzt auf Social Media.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Sina Frei ist am Montag erfolgreich an der linken Hand operiert worden. Am Dienstagabend unterzog sich die Olympiazweite von Tokio 2021 zudem einer weiteren Operation am Schlüsselbein.

Die Verletzungen hatte sich Frei in der vergangenen Woche bei einem Sturz im Trainingslager des Schweizer Nationalteams in Italien zugezogen. Ursache war ein Fahrfehler.

«Alles ging gut und ich bin unglaublich dankbar für die Unterstützung der Ärzte, meiner Familie und allen, die mir Nachrichten geschickt haben», schreibt Frei zu einem Foto aus dem Spital auf Instagram.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In den kommenden Wochen muss die Zürcherin ihre Trainingsplanung vollständig anpassen und vorerst alternative Trainingseinheiten absolvieren.