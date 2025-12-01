Der Giro d'Italia kommt in den Tessin

Im kommenden Jahr wird der Giro d'Italia (8. bis 31. Mai) einen kurzen Abstecher in die Schweiz machen.

Die Organisatoren gaben am Montag bekannt, dass die 16. Etappe vollständig auf Tessiner Boden stattfinden wird. Gestartet wird in Bellinzona, das Ziel befindet sich in Cari auf einer Höhe von 1644 m. Der Skiort im nördlichen Tessin war 2016 und 2024 Gastgeber von Etappenankünften der Tour de Suisse.

Insgesamt führt die 108. Ausgabe des Giro d'Italia über 21 Etappen mit einer Gesamtlänge von 3459 Kilometern und 49'150 zu bewältigenden Höhenmetern. Sieben Etappen enden mit Bergankünften. Das «Dach» bildet der Passo Giau mit einer Höhe von 2233 m. Die ersten drei Etappen werden in Bulgarien gefahren. Es ist das 16. Mal, dass die Italien-Rundfahrt im Ausland beginnt. Die letzte Etappe endet traditionsgemäss in Rom.

Die Frauen bestreiten vom 30. Mai bis 7. Juni neun Etappen über 1153,7 km und 12'500 Höhenmeter. Die Bernerin Marlen Reusser klassierte sich im vergangenen Jahr hinter der Einheimischen Elisa Longo Borghini im 2. Gesamtrang.