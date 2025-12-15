Die zweifache Tour-de-Suisse-Siegerin Marlen Reusser ist auch im kommenden Jahr an der grössten Schweizer Rundfahrt mit dabei. Sie wird als Titelverteidigerin an den Start gehen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wie die Organisatoren der Tour de Suisse in einem Instagram-Post vermelden, geht Marlen Reusser (34) auch im kommenden Jahr an der grössten Schweizer Landesrundfahrt an den Start. Damit gewinnt die Tour de Suisse Women ein wichtiges Aushängeschild: Reusser ist die derzeit erfolgreichste Schweizer Radsportlerin. Im vergangenen Herbst kürte sie sich innert kurzer Zeit erst zur Weltmeisterin und dann auch zur Europameisterin im Zeitfahren. Beim Heimrennen wird die Bernerin als Titelverteidigerin an den Start gehen, nachdem sie dieses 2025 zum zweiten Mal in ihrer Karriere gewonnen hat.

Bereits am Wochenende ist auch bekannt geworden, dass Rad-Superstar Tadej Pogacar (27) 2026 erstmals in seiner Laufbahn an der Tour de Suisse teilnimmt. In der Schweiz wird es für den Slowenen vor allem darum gehen, sich den letzten Schliff für sein grosses Saisonziel, die Tour de France, zu holen. Nichtsdestotrotz wird der fünffache Grand-Tour-Sieger und zweifache Strassen-Weltmeister das Rennen als grosser Favorit in Angriff nehmen.

Was Reusser und Pogacar zwischen dem 17. und 21. Juni in der Schweiz erwartet, ist noch nicht bekannt – genaue Informationen zur Streckenführung folgen erst in den kommenden Monaten. Sicher ist aber: Die Tour de Suisse wird anders daherkommen als in den letzten Jahren. Sowohl das Rennen der Frauen als auch dasjenige der Männer dauert neu fünf Tage, wobei die Etappen jeweils auf Rundkursen mit Start und Ziel am gleichen Ort ausgetragen werden. Damit wollen die Organisatoren die Attraktivität beider Rundfahrten steigern.