Schweizer Frauen-Nationalteam nimmt an Tour de Suisse teil

Wie zuletzt im Jahr 2024 steht an der diesjährigen Tour de Suisse Women ein Schweizer Frauen-Nationalteam am Start. Es wird der Schweizer Continental-Equipe Nexetis vorgezogen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Schweiz wird an der Tour de Suisse Women (17.-21. Juni) wieder durch ein Nationalteam vertreten sein. Das gibt Swiss Cycling am Montag in einer Medienmitteilung bekannt. Zuletzt ist dies 2024 der Fall gewesen.

Die Teilnahme des Nationalteams soll jungen Schweizer Athletinnen wie Ginia Caluori (23), Jasmin Liechti (23) und Linda Zanetti (24) die Möglichkeit verschaffen, sich auf höchster Wettkampfebene präsentieren zu können. Im vergangenen Jahr füllte das von Swiss Cycling lancierte Nexetis-Team, für das etwa Caluori und Liechti normalerweise unterwegs sind, diese Rolle aus. Nun präferiert die UCI aber wieder die Teilnahme des Nationalteams.

Wie bei den Männern umfasst die Tour de Suisse der Frauen in diesem Jahr fünf Etappen – sie ist also um einen Tag länger geworden. Im neuen Format sind Start- und Zielort der jeweiligen Teilstücke identisch, los gehts am 17. Juni im italienischen Sondrio.