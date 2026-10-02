Zwei Schweizer Mountainbiker müssen ihr Team verlassen

Das Thömus-maxon-Team verliert zwei langjährige Teamstützen: Lars Forster und Vital Albin verlassen die Schweizer Equipe nach dieser Saison. Ihren letzten Auftritt im Thömus-Trikot haben sie am Weltcup-Final in Lake Placid.

Joël Hahn Redaktor Sport

Das Thömus-maxon-Team verliert auf die kommende Saison zwei langjährige Leistungsträger. Lars Forster (33) und Vital Albin (28) verlassen die Equipe nach dieser Saison. Das Thömus-maxon-Team gab die Abgänge am Freitag auf Instagram bekannt. Damit treten beide am Weltcup-Final in Lake Placid (USA) zum letzten Mal im Thömus-Trikot an.

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Forster stiess 2023 zum Team von Ralph Näf (46). Der zweifache Europameister brachte bereits damals grosse Erfahrung mit. 2019 gewann er seinen ersten Weltcup in Snowshoe (USA), dazu holte er mit Nino Schurter zweimal den Gesamtsieg am Cape Epic. Im Thömus-Trikot gelang ihm 2023 in Leogang (Ö) erneut ein Weltcupsieg. Auch in Soldier Hollow (USA) zeigte Forster zuletzt nochmals seine Klasse und wurde im Short Track Fünfter.

Albin gehört noch länger zur Thömus-Familie. Der Bündner fährt seit 2019 für das Team und entwickelte sich dort zu einem festen Bestandteil der Elite-Mannschaft. Zu seinen stärksten Resultaten zählen mehrere Top-Ten-Plätze im Weltcup. In diesem Jahr holte er zudem mit der Schweizer Equipe EM-Gold im Team Relay.

Mit den beiden Abgängen verändert sich das Männerteam von Thömus deutlich. Matthias Flückiger bleibt der Mannschaft erhalten, bei den Frauen setzt das Team weiter auf Alessandra Keller. Auch U23-Weltmeisterin Monique Halter hat bereits einen Profivertrag für die kommende Saison unterschrieben.