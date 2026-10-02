Sina Frei fährt am letzten Weltcup-Wochenende der Mountainbikerinnen aufs Podest. Die Schweizerin holt sich damit den Sieg in der Gesamtwertung im Short Track.

Christian Müller Redaktor Sport

Auch im neunten und letzten Short-Track-Rennen der Mountainbike-Saison schaffts eine Schweizerin aufs Podest: Sina Frei (29) wird wie schon zuletzt in Soldier Hollow (USA) auch in Lake Placid Dritte. Damit krönt Frei eine hervorragende Saison im Short Track, in der sie drei Rennen gewinnen konnte, mit dem Sieg in der Gesamtwertung. 60 Punkte beträgt ihr Vorsprung auf die Schwedin Jenny Rissveds.

Im Rennen muss sich die Schweizerin bei garstigen Bedingungen im Olympia-Ort von 1980 der Italienerin Martina Berta und Rissveds geschlagen geben. Berta triumphiert nach ihren Siegen in Soldier Hollow im dritten Rennen in Serie. Nicole Koller wird Fünfte, Alessandra Keller Sechste.

Wenig später schaffts bei den Männern ebenfalls ein Schweizer aufs Short-Track-Podest – Filippo Colombo (28) wird wie Frei zuvor Dritter. Es gewinnt der Chilene Martin Vidaurre Kossmann vor dem Deutschen Luca Schwarzbauer. In der Gesamtwertung steht der Franzose Luca Martin ganz oben. Bester Schweizer ist Dario Lillo (24) als Siebter.