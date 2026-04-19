Remco Evenepoel gewinnt das Gold Race.

Remco Evenepoel holt sich den Sieg im Gold Race vor Mattias Skjelmose. Mauro Schmid fährt als bester Schweizer auf Rang Sechs. Marc Hirschi rutscht in einer Kurve weg und kommt zu Fall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Remco Evenepoel gewinnt Amstel Gold Race in spannendem Duell mit Skjelmose

Marc Hirschi stürzt auf nasser Strasse, verletzt sich am Knie

257,2 km lange Strecke, Mauro Schmid wird als Sechster bester Schweizer War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Remco Evenepoel gewinnt die 60. Ausgabe des Amstel Gold Race von Maastricht nach Valkenburg in Holland. Der Belgier setzt sich auf der 257,2 km langen Strecke am Ende im Sprint gegen den Dänen Mattias Skjelmose durch. Evenepoel revanchiert sich damit für das Vorjahr, als Skjelmose im Duell gegen Evenepoel und Pogacar, der in diesem Jahr auf das Rennen verzichtete, triumphiert hatte.

Rund 42 km vor dem Ziel enteilen Evenepoel und Skjelmose sowie der Franzose Romain Grégoire dem Peloton. Grégoire kann auf den letzten Kilometern nicht mehr mit dem favorisierten Duo mithalten, und so liefern sich Evenepoel und Skjelmose einen Zweikampf um den Sieg, mit dem besseren Ende für den Belgier, der das Gold Race erstmals in seiner Karriere gewinnt. Das Podest komplettiert Benoît Cosnefroy aus Frankreich mit knapp 2 Minuten Rückstand.

Hirschi stürzt in Linkskurve

Mauro Schmid beendet das Gold Race auf dem sechsten Rang und ist damit bester Schweizer. Marc Hirschi kommt aufgrund des nassen Untergrunds in einer Linkskurve einer Abfahrt rund 40 km vor dem Ziel zu Fall – in derselben Kurve waren wenig zuvor mehrere Radfahrer weggerutscht. Der Berner blieb mit aufgeschürftem Knie am Strassenrand sitzen und konnte das Rennen nicht fortsetzen.