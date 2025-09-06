Jonas Vingegaard verteidigt sein Leadertrikot an der Vuelta auch auf der 14. Etappe. Der Däne fährt beim Sieg von Marc Soler auf den zweiten Rang.

1/2 Marc Soler gewinnt die 14. Etappe der Vuelta solo. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Team UAE Emirates feiert in der 14. Etappe der Spanien-Rundfahrt den siebten Sieg. Der Einheimische Marc Soler gewinnt die 136 Kilometer lange Bergetappe von La Farrapona nach Lagos de Somiedo solo.

Im langen Schlussaufstieg setzt sich Soler von der gut 20-köpfigen Fluchtgruppe ab und rettet im Alleingang auf den letzten 19 Kilometern 39 Sekunden auf Jonas Vingegaard und João Almeida. Der 31-Jährige, der seinen vierten Vuelta-Etappensieg nach jenen 2020, 2022 und 2024 feiert, sorgt auch dafür, dass sein Team das vierte Teilstück in Folge gewinnt.

In der Gesamtwertung verliert João Almeida, der Leader von UAE Emirates, minimal Zeit gegenüber Jonas Vingegaard. Die beiden liefern sich am Samstag erst auf den letzten Metern ein persönliches Duell, das knapp an Vingegaard geht. Der Däne holt dank Bonifikationen zwei Sekunden gegenüber Almeida heraus und führt nun das Gesamtklassement mit 48 Sekunden Vorsprung an.

Am Sonntag hat das Feld in Richtung Montforte de Lemos in Galicien vor allem in der ersten Etappenhälfte Schwierigkeiten zu überwinden. Im Rennen um den Gesamtsieg dürfte nichts Wesentliches passieren. Für Almeidas Team geht es vor allem um den Etappensieg und die Perspektive einer perfekten Woche. Bislang gingen alle gewerteten Etappen in dieser Woche - am Montag war Ruhetag und am Mittwoch wurde das Rennen neutralisiert - an das Team UAE Emirates.