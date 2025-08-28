DE
Vine gewinnt erste Bergetappe
Vingegaard verliert Leadertrikot an der Vuelta

Jonas Vingegaard verliert an der ersten Bergetappe der diesjährigen Vuelta sein Leadertrikot. es gewinnt der Australier Jay Vine.
Publiziert: vor 54 Minuten
Jonas Vingegaard (v.) verliert an der Vuelta sein Rotes Trikot.
Foto: Getty Images
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Jay Vine gewinnt die erste Bergetappe der Vuelta 2025 in Pal in Andorra solo. Das Rote Trikot wechselt von den Schultern von Jonas Vingegaard auf jene des Norwegers Torstein Träen, der Zweiter wird.

Vine verabschiedete sich aus einer Fluchtgruppe, die vor dem Finish bis zu sechs Minuten Vorsprung hatte. Da der 29-Jährige fürs Gesamtklassement keine Rolle spielt, obwohl er ein guter Kletterer ist, liessen sich die grossen Tenöre im Feld nicht aus der Ruhe bringen.

Träen hat nun ein paar Minuten Vorsprung auf Vingegaard. Doch der Däne dürfte diese Differenz in den kommenden Bergetappen problemlos wettmachen.

