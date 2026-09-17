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Unfall beim Giro d’Abruzzo: Zuschauer kickt Flasche ins Feld
Kickt Flasche ins Feld
Zuschauer löst Massensturz aus
Ein Zuschauer kickt beim Giro d’Abruzzo einen Bidon ins Fahrerfeld und löst eine Kettenreaktion aus. Dabei kommt EF Education-Profi Peyton Burckel zu Fall.
Publiziert: 06:03 Uhr
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Tim Oppliger
Redaktor Video Sport
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