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Kickt Flasche ins Feld
Zuschauer löst Massensturz aus

Ein Zuschauer kickt beim Giro d’Abruzzo einen Bidon ins Fahrerfeld und löst eine Kettenreaktion aus. Dabei kommt EF Education-Profi Peyton Burckel zu Fall.
Publiziert: 06:03 Uhr
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