DE
FR
Abonnieren

Jolanda Neff geschlagen
Mountainbikerin Keller ist Schweizer Meisterin im Radquer

Alessandra Keller und Kevin Kuhn gewinnen an den Schweizer Meisterschaften im Radquer.
Publiziert: 19:19 Uhr
Kommentieren
Mountainbike-Weltmeisterin Alessandra Keller wird Schweizer Meisterin im Radquer. (Archivbild)
Foto: freshfocus
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

An den Schweizer Radquer-Meisterschaften in Schneisingen holten Alessandra Keller und Kevin Kuhn jeweils zum vierten Mal den Titel.

Während sich Alessandra Keller, die Mountainbike-Short-Track-Weltmeisterin von Zermatt, in ihrem ersten Radquer in diesem Winter mit über einer Minute Vorsprung auf Jolanda Neff und Titelverteidigerin Rebekka Estermann durchsetzt, muss der Zürcher Oberländer Kevin Kuhn noch auf der Zielgeraden kämpfen. Die Differenz zwischen Kuhn und Silbermedaillengewinner Dario Lillo beträgt bloss drei Sekunden, Loris Rouiller wird mit 24 Sekunden Rückstand Dritter.

Für Keller handelt es sich um eine geglückte Standortbestimmung nach der ersten Wintertrainingsphase. «Ich bin sowohl mit meiner Physis als auch mit der Fahrtechnik sehr zufrieden – und es ist schön, dass ich den Titel mitnehmen kann», so die im Kanton Solothurn lebende Nidwaldnerin, welche bereits in den Jahren 2022 bis 2024 triumphiert hat.

Mehr Radsport
Giro-Sieger von 2025 hat genug vom Profi-Radsport
Rücktritt mit 33 Jahren
Giro-Sieger von 2025 hat genug vom Profi-Radsport
Jolanda Neff geht für spektakulären WM-Start fremd
Bike-Star ohne ruhigen Winter
Jolanda Neff geht für spektakulären WM-Start fremd
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen