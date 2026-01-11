Mountainbikerin Keller ist Schweizer Meisterin im Radquer

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

An den Schweizer Radquer-Meisterschaften in Schneisingen holten Alessandra Keller und Kevin Kuhn jeweils zum vierten Mal den Titel.

Während sich Alessandra Keller, die Mountainbike-Short-Track-Weltmeisterin von Zermatt, in ihrem ersten Radquer in diesem Winter mit über einer Minute Vorsprung auf Jolanda Neff und Titelverteidigerin Rebekka Estermann durchsetzt, muss der Zürcher Oberländer Kevin Kuhn noch auf der Zielgeraden kämpfen. Die Differenz zwischen Kuhn und Silbermedaillengewinner Dario Lillo beträgt bloss drei Sekunden, Loris Rouiller wird mit 24 Sekunden Rückstand Dritter.

Für Keller handelt es sich um eine geglückte Standortbestimmung nach der ersten Wintertrainingsphase. «Ich bin sowohl mit meiner Physis als auch mit der Fahrtechnik sehr zufrieden – und es ist schön, dass ich den Titel mitnehmen kann», so die im Kanton Solothurn lebende Nidwaldnerin, welche bereits in den Jahren 2022 bis 2024 triumphiert hat.