Giro-Sieger von 2025 hat genug vom Profi-Radsport

Mit Simon Yates zieht sich ein zweifacher Grand-Tour-Sieger aus dem Profi-Radsport-Geschäft als aktiver Fahrer zurück.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der zweifache Grand-Tour-Sieger Simon Yates hat am Mittwoch seinen Rücktritt vom Profi-Radsport bekanntgegeben. Der 33-jährige Brite vom Team Visma-Lease a Bike hat 2018 die Spanien-Rundfahrt und im vergangenen Jahr den Giro d'Italia gewonnen.

Zudem holte der Zwillingsbruder von Adam Yates drei Etappensiege bei der Tour de France, die er 2023 auf Platz vier beendet hat. Simon Yates hatte seine Karriere im Bahnradsport begonnen. 2013 in Minsk gewann er WM-Gold im Punkterennen.