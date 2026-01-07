DE
FR
Abonnieren

Rücktritt mit 33 Jahren
Giro-Sieger von 2025 hat genug vom Profi-Radsport

Mit Simon Yates zieht sich ein zweifacher Grand-Tour-Sieger aus dem Profi-Radsport-Geschäft als aktiver Fahrer zurück.
Publiziert: 16:31 Uhr
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Kommentieren
1/4
Simon Yates hat sich dazu entschieden, seine Radsport-Karriere zu beenden.
Foto: AFP
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der zweifache Grand-Tour-Sieger Simon Yates hat am Mittwoch seinen Rücktritt vom Profi-Radsport bekanntgegeben. Der 33-jährige Brite vom Team Visma-Lease a Bike hat 2018 die Spanien-Rundfahrt und im vergangenen Jahr den Giro d'Italia gewonnen.

Zudem holte der Zwillingsbruder von Adam Yates drei Etappensiege bei der Tour de France, die er 2023 auf Platz vier beendet hat. Simon Yates hatte seine Karriere im Bahnradsport begonnen. 2013 in Minsk gewann er WM-Gold im Punkterennen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen