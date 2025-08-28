Chris Froome ist am Mittwoch im Training in Frankreich schwer gestürzt. Der Engländer wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo er am Donnerstag operiert werden soll.

1/2 Chris Froome ist im Training am Mittwoch schwer gestürzt. (Archivbild) Foto: Brenton Edwards

Der viermalige Tour-Sieger Chris Froome ist nach einem schweren Unfall mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Brite befinde sich in einem «stabilen Zustand und habe keine Kopfverletzungen erlitten», teilte sein Team Israel-Premier Tech mit. Der Unfall habe sich am Mittwoch in der Nähe der französischen Stadt Toulon ereignet, andere Fahrzeuge seien nicht beteiligt gewesen.

Untersuchungen bei dem 40-Jährigen ergaben unter anderem einen Pneumothorax, also eine Ansammlung von Luft zwischen Lunge und Brustwand. Zudem seien fünf gebrochene Rippen und eine Lendenwirbelfraktur festgestellt worden. Froome sollte noch am Donnerstag operiert werden.

Froome absolviert derzeit wohl seine letzte Saison, sein Vertrag läuft aus. Der Routinier hatte nach seinem schweren Trainingsunfall im Sommer 2019 um den Anschluss an die Spitze gekämpft, sein letzter Sieg datiert aus dem Jahr 2018. 2021 war er bei der Tour de France nach einem weiteren Sturz auf der ersten Etappe nur auf Platz 133 gelandet.

Neben seinen vier Triumphen bei der Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017) gewann Froome zweimal die Vuelta (2011, 2017) und einmal den Giro (2018). «Wir werden über Chris' Zustand nach der Operation informieren», teilte sein Team mit.