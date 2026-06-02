Reusser nur von entfesselter Holländerin geschlagen

Bei der vierten von insgesamt neun Etappen des Giro d'Italia verbessert sich Marlen Reusser auf den zweiten Rang im Gesamtklassement.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Für Marlen Reusser resultiert beim Bergzeitfahren des diesjährigen Giro d'Italia Rang zwei. Schneller als die Weltmeisterin aus der Schweiz ist nur eine: Anna van der Breggen – und zwar deutlich. Die Holländerin nimmt Reusser auf den 12,7 Kilometern von Belluno (387 Meter über Meer) hinauf ins 1047 Meter über Meer gelegene Nevegal eine Minute und vier Sekunden ab.

Nach den drei Etappensiegen der Italienerin Elisa Balsamo zum Giro-Auftakt hat nun van der Breggens Tageserfolg einen Leaderinnenwechsel im Gesamtklassement zur Folge. Die 36-Jährige selbst übernimmt Rosa von Balsamo, die mit über neun Minuten Rückstand als 123. das Ziel in Nevegal erreicht. Reusser ist mit einer Minute und vier Sekunden Rückstand van der Breggens erste Verfolgerin.

Vor einem Jahr beendete Reusser den Giro d'Italia als Gesamtzweite. Dieses Mal nimmt die 34-Jährige an der Italienrundfahrt teil, nachdem sie sich im April bei einem Sturz an der Flandern-Rundfahrt einen Wirbelbruch zugezogen hat.