Während Mauro Schmid als bester Schweizer am Gold Race in Maastricht auf Rang 6 fährt, stürzt Marc Hirschi 40 km vor dem Ziel. Der Tudor-Fahrer aus Bern kommt dabei aber glimpflich davon.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Marc Hirschi (27) konnte das Amstel Gold Race in Maastricht am Sonntag aufgrund eines Sturzes nicht beenden. Der Schweizer Tudor-Fahrer kam in Linkskurve 40 km vor dem Ziel zu Fall und konnte das Rennen nicht mehr beenden – vor ihm stürzten bereits andere Fahrer an der gleichen Stelle. Mauro Schmid fuhr als bester Schweizer auf Rang 6.

Jetzt ist klar, dass Marc Hirschi glimpflich davongekommen ist. Der Berner erlitt eine kleine Schnittwunde am linken Knie, die mit einem Klebestreifen behandelt werden konnte. Hinzu kommen Prellungen und oberflächliche Schürfwunden an der linken Schulter und Unterarm sowie an der rechten Hand. In einer Medienmitteilung stuft Tudor die Verletzungen des Schweizers als «geringfügig» ein. Somit sollte Hirschi nicht allzu lange ausfallen.