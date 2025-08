Ferrand-Prévot steht vor erstem Tour-de-France-Gesamtsieg

Die Französin Pauline Ferrand-Prévot steht vor ihrem grössten Triumph nach der Rückkehr in den Strassenrennsport.

Brilliert auch wieder auf der Strasse: Mountainbike-Olympiasiegerin Pauline Ferrand-Prévot steht vor dem erstmaligen Gewinn der Tour de France. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Pauline Ferrand-Prévot, die Olympiasiegerin und fünffache Weltmeisterin im Mountainbike, gewinnt die achte Etappe der Tour de France der Frauen und übernimmt vor dem letzten Teilstück die Führung im Gesamtklassement.

Im Schlussaufstieg der Königsetappe auf den legendären Col de la Madeleine zieht die 33-Jährige unwiderstehlich davon und führt nun gut zweieinhalb Minuten vor der Australierin Sarah Gigante. Die bisherige Leaderin, Kim Le Court aus Mauritius, gibt das gelbe Trikot sozusagen kampflos ab, in dem sie sich in den Dienst ihrer Teamkollegin Gigante stellt.

Elise Chabbey fährt aktiv, sammelt weitere Bergpreispunkte und baut ihre Führung in diesem Spezialklassement aus. Am Ende verliert die Genferin über eine Viertelstunde auf Ferrand-Prévot, bleibt aber auf Platz 23 klar beste Schweizerin in der Gesamtwertung.

Am Sonntag folgt zum Abschluss eine weitere Bergetappe nach Portes du Soleil.