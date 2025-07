Kimberley Pienaar gewinnt die 5. Etappe der Tour de France der Frauen und übernimmt das Maillot Jaune. Die 29-Jährige aus Mauritius setzt sich in Guéret im Sprint einer siebenköpfigen Gruppe durch.

1/2 Elise Chabbey verteidigt das Bergpreistrikot. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Als beste Schweizerin klassiert sich Elise Chabbey im 10. Rang. Die Genferin kommt wie die Gesamtführende Marianne Vos mit der ersten Verfolgergruppe ins Ziel. Chabbey verteidigt das gepunktete Trikot der Führenden in der Bergpreiswertung, die Niederländerin hingegen muss das Maillot Jaune an Pienaar abgeben. Die Fahrerin des Teams AG Insurance-Soudal hat das Leadertrikot bereits nach dem zweiten Tag inne und führt nun bei noch vier ausstehenden Etappen mit 18 Sekunden vor der Französin Pauline Ferrand-Prévot und 23 Sekunden vor der Topfavoritin Vollering. Chabbey als beste Schweizerin ist mit 1:19 Minuten Rückstand auf dem 12. Gesamtrang klassiert.

Am Donnerstag geht es in der 6. Etappe über 123 km von Clermont-Ferrand nach Ambert. Dabei gilt es neben zwei Bergpässen der dritthöchsten Stufe, auch je einen der zweithöchsten und der höchsten Kategorie zu bewältigen.