Jan Christen fährt im Baskenland auf Rang zwei. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Jan Christen verpasst beim WorldTour-Rennen in San Sebastian seinen grössten Erfolg als Radprofi nur knapp. Der Aargauer belegt hinter Giulio Ciccone den 2. Platz.

Ein Jahr nach dem Triumph von Marc Hirschi kommt Jan Christen in der baskischen Metropole nur neun Sekunden hinter Giulio Ciccone ins Ziel. Für das 21-Jährige Riesentalent aus Gippingen ist es das wertvollste Resultat seiner noch jungen Karriere. Bereits im letzten Jahr überzeugte der Aargauer im Norden Spaniens mit einem neunten Platz.

Christen vom UAE-Team und Ciccone sind die stärksten einer Fluchtgruppe. 8,7 km vor dem Ziel lanciert der Italiener die entscheidende Attacke und rettet seinen knappen Vorsprung ins Ziel.

Dennoch ist dieser feine Podestplatz eine schöne Entschädigung für eine missglückte Tour de Suisse. Dort ist Christen Mitte Juni als einer der Anwärter auf einen Spitzenplatz im Gesamtklassement gleich in der ersten Etappe gestürzt und hat sich Schürfwunden am linken Arm und Bein zugezogen. Am Ende gab er in der 6. Etappe auf, nun ist die Topform aber wieder da.