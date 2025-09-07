DE
Feld mit 13 Minuten Rückstand
Pedersen feiert Vuelta-Erlösung im Grünen Trikot

Mads Pedersen trägt gefühlt seit Ewigkeiten bei der diesjährigen Vuelta schon das Trikot des besten Punktesammlers. Beim 15. Teilstück klappts nun auch mit dem erhofften Etappensieg.
Publiziert: vor 44 Minuten
Ein jubelnder Mads Pedersen überquert die Ziellinie in Monforte de Lemos.
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Däne Mads Pedersen gewinnt die 15. Etappe der Vuelta, indem er in Monforte de Lemos in Galicien nach einem für die Favoriten relativ ruhigen Tag eine Gruppe von neun Fahrern im Sprint besiegt.

Der Träger des grünen Trikots, der seit dem Start dieser 80. Vuelta oft an der Spitze lag, aber noch keinen Sieg erringen konnte, setzt sich vor dem Venezolaner Orluis Aular und dem Italiener Marco Frigo durch und feiert seinen vierten Etappenerfolg im Rahmen der Vuelta.

Der Däne ist zunächst Teil einer rund 50-köpfigen Ausreissergruppe, die sich kurz nach dem Start in Vegadeo bildet. Er überquert die Ziellinie mit mehr als 13 Minuten Vorsprung auf das Hauptfeld, was jedoch keine Auswirkungen auf die Gesamtwertung hat, die weiterhin von Jonas Vingegaard vor João Almeida angeführt wird.

Am Montag wird das Streckenprofil anspruchsvoller sein. Die Etappe endet mit einem 8,3 km langen Anstieg zweiter Kategorie.

