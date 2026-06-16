Diesen Mittwoch startet die historische 89. Ausgabe der Tour de Suisse, die mit einem neuen Konzept Geschichte schreibt. Während fünf Tagen kämpfen Männer und Frauen auf denselben Strecken um den Sieg und reisen einmal quer durch die Schweiz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Tour de Suisse startet am 17. Juni in Sondrio, Italien

Erstmals finden Männer- und Frauenrennen parallel auf ähnlichen Strecken statt

Männer erklimmen 11'751 Höhenmeter, Frauen 7278 Höhenmeter

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die Tour de Suisse steht vor der Tür und alle Blicke richten sich nach Italien. Am Mittwoch (17. Juni) erfolgt in Sondrio der Startschuss in eine Rundfahrt, die ihresgleichen sucht. 2026 finden erstmals in der Geschichte sowohl die Männer- als auch die Frauenrennen an denselben Tagen und auf ähnlicher Streckenführung statt. Von Norditalien gehts übers Tessin in die Ostschweiz, ehe am Wochenende die beiden letzten Etappen rund um Aarburg und im Wallis anstehen. Bei den Männern müssen über eine Gesamtdistanz von 634,5 km 11'751 Höhenmeter erklommen werden, im Frauenrennen sinds 7278 vertikale Meter auf einer Strecke von 459 km.

1. Etappe: Sondrio–Sondrio (17. Juni)

Den Auftakt macht die Region rund ums norditalienische Städtchen Sondrio. Auf der 109,3 km langen Strecke (bei den Männern 144 km) wirds bald schon mal richtig steil und auch in der Folge gilt es, einige Anstiege zu bewältigen. Während die Frauen um 9.20 Uhr die Tour eröffnen, folgen die Männer ab 14.15 Uhr.

2. Etappe: Locarno–Locarno (18. Juni)

Erster Stopp in der Schweiz ist die 105,3 km (Frauen) beziehungsweise 157,7 km (Männer) lange Etappe ab Locarno. Der zweite Renntag wird dabei nicht ganz so schwer wie andere und so dürfte die Entscheidung wohl erst im Finale fallen. Die Frauen treten ab 9.20 Uhr auf der Piazza Grande in die Pedalen, die Männer sind um 14 Uhr an der Reihe.

3. Etappe: Bad Ragaz–Bad Ragaz (19. Juni)

Bevor es für die Schlussetappe wieder in den Süden der Schweiz geht, messen sich die Fahrerinnen und Fahrer auf der 3. Etappe in der Ostschweiz. In Grenznähe zu Liechtenstein und Österreich wartet auf die Frauen eine flache Strecke über 120,3 km, die Männer sind über 157,9 km gefordert. Startschuss ist um 9.10 Uhr (Frauen), um 13.45 Uhr stehen die Männer am Start.

4. Etappe: Aarburg–Aarburg (20. Juni)

Nach dem relativ flachen Stück rund um Bad Ragaz sind auch am vorletzten Tag keine Kletterfähigkeiten gefragt. Das Einzelzeitfahren ist das einzige Rennen, in dem Männer und Frauen exakt dieselbe Strecke fahren. Um 10.45 Uhr starten die Frauen den Kampf gegen die Uhr, um 15.05 Uhr tun es ihnen die Männer gleich.

5. Etappe: Villars-Sur-Ollon–Villars-Sur-Ollon (21. Juni)

Die intensivste Etappe und gleichzeitig das Highlight der diesjährigen Tour steht für den Schlusstag auf dem Programm. Auf zwei (Frauen) beziehungsweise drei Runden (Männer) gilt es den Col de la Croix zu bezwingen, nur um nach Aigle herunterzufahren und den Anstieg von Neuem zu beginnen. Um Punkt 9 Uhr rollen die Frauen los, um 13.30 Uhr beginnt die Schlussetappe dann auch für die Männer.