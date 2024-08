Simone Roganti verstirbt 21-jährig.

Die Sportwelt trauert um den Verlust eines vielversprechenden jungen Radsportlers: Simone Roganti (†21) stirbt zu Hause an einer plötzlich eingetretenen Krankheit. Der Italiener verstarb völlig unerwartet. Wie das italienische Radportal «Inbici» berichtet, klagte der Athlet am Freitagabend gegen 22.30 Uhr über starkes Unwohlsein.

Trotz des schnellen Handelns der Eltern, die sofort den Notarzt riefen, kam jede Hilfe zu spät. Über eine Stunde lang kämpften die Rettungskräfte um Simones Leben, mussten aber letztlich den Kampf aufgeben.

Er feierte sein Profidebüt 2022

Der Tod des Nachwuchstalents, das bereits mehrfach in die Nationalmannschaft berufen wurde, erschüttert die Stadt Spoltore in der Region Abruzzen zutiefst. Simone Roganti galt als Ausnahmeathlet, der schon zahlreiche Erfolge im Jugendbereich feiern konnte. Zuletzt fuhr er für das Team MG Kvis Colors for Peace. Nach seinem Debüt bei den Profis 2022 im Trikot von D'Amico UM Tolls wechselte er zu Big Hunter Beltrami TSA Senene. Trotz schwerer Verletzungen wie einem Beckenbruch und einem Verkehrsunfall während der Reha gab er nie auf und kämpfte sich immer wieder zurück.

Noch dieses Jahr fuhr der vielseitige Radsportler starke Ergebnisse ein, darunter Platz 12 bei der Coppi-Bartali, Rang 15 bei der Abruzzen-Rundfahrt und Platz fünf bei der Tour du Val d'Aoste. Der plötzliche Tod von Simone Roganti, Neffe des bekannten Radiomoderators Federico Roganti, lässt Freunde, Familie und die gesamte Radsportgemeinde fassungslos zurück.