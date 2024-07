Alessandra Keller steht beim Abschluss des Mountainbike-Weltcups erneut auf dem Podest. Die Nidwalderin wird in Frankreich Dritte.

Keller jubelt auch in Les Gets

Keller jubelt auch in Les Gets

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Alessandra Keller holt in Les Gets den dritten Podestplatz der Saison. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Alessandra Keller zeigt sich weiterhin in toller Form. Zum Abschluss des Mountainbike-Weltcups in Les Gets fährt die Nidwaldnerin im Cross-Country auf den 3. Platz.

Keller, die am Freitag im Short Track gewann, muss bei der Olympia-Hauptprobe in den französischen Alpen einzig der Niederländerin Puck Pieterse und Candice Lill aus Südafrika den Vortritt lassen.

Pieterse nächste Verfolgerin

Auf die überlegene erst 22-jährige Pieterse, die das Rennen vom Start weg dominiert, verliert Keller etwas mehr als drei Minuten. Mit dem dritten Podestplatz über die olympische Distanz in dieser Saison baut die 28-Jährige ihre Führung in der Gesamtwertung aus. Neu erste Verfolgerin mit 225 Punkten Rückstand ist Pieterse. Insgesamt ist es Kellers siebter Podestplatz bei der Elite im Cross-Country.

Mit Nicole Koller (12.) und Linda Indergand (13.) klassieren sich zwei weitere Schweizerinnen in den Top-15. Nebst Olympiasiegerin Jolanda Neff liessen auch die beiden Französinnen Pauline Ferrand-Prévot und Loana Lecomte sowie die Amerikanerin Haley Batten das Rennen im Hinblick auf die Olympischen Spiele aus.

An den Sommerspielen in Paris werden in gut drei Wochen die Medaillen im Cross-Country vergeben.