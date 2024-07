Alessandra Keller mit gelungenem Formtest

Alessandra Keller lässt erneut ihre gute Olympiaform aufblitzen. Die Nidwaldnerin gewinnt zum Auftakt des Mountainbike-Weltcups in Les Gets im Short Track.

Alessandra Keller lässt sich im Short-Track-Rennen in Les Gets als Siegerin feiern.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Keller setzte sich in den französischen Alpen vor der Niederländerin Puck Pieterse und der Australierin Rebecca Henderson durch. Damit feierte die Schweizerin im sechsten Short-Track-Rennen der Saison bereits ihren vierten Podestplatz und baute die Gesamtführung in dieser Disziplin weiter aus. An den Sommerspielen in Paris werden in gut drei Wochen allerdings nur im Cross-Country Medaillen vergeben.

Die Schweizer Männer verpassten das Podest. Thomas Litscher und Filippo Colombo belegten beim Sieg des Südafrikaners Alan Hatherly die Ränge 5 respektive 6. Nino Schurter lässt das letzte Rendez-vous vor Olympia aus. Mathias Flückiger, der zweite Schweizer Olympiastarter, klassierte sich im 22. Rang.