1/2 Flückiger gewinnt souverän. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mathias Flückiger und Alessandra Keller, zwei Schweizer Olympia-Hoffnungen im Mountainbike, feiern in Davos souveräne Siege. Mathias Flückiger setzt nach seiner umstrittenen Olympia-Selektion weitere Zeichen.

Letzte Woche meldete er sich für das Rennen in Davos ab. Das Höhentraining in St. Moritz war ihm wichtiger. Flückigers Vorbereitungen liefen dann aber so gut, dass er sich kurzfristig doch für einen Start entschied. Flückiger fuhr der Konkurrenz ab der zweiten Runde (von neun) derart davon, dass er sich auf der Schlussrunde mit mehr als zwei Minuten Vorsprung sogar einen Sturz in der letzten Abfahrt erlauben konnte. Abgesehen von ein paar Kratzern überstand Flückiger den Sturz unverletzt.

Ebenfalls solo, aber viel weniger dominant und überlegen als Flückiger, gewann Alessandra Keller das Frauenrennen.