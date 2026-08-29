DE
FR
Abonnieren

Downhill-WM
Kanadier verteidigt Titel in Val di Sole

Die Downhill-WM findet am Samstag in Val di Sole statt. Ein Schweizer ist unter den 80 Fahrern dabei.
Publiziert: 18:13 Uhr
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Kommentieren
1/2
Jackson Goldstone verteidigt seinen WM-Titel in Val di Sole.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Im italienischen Val di Sole findet am Samstag die Mountainbike-Downhill-WM der Männer statt. Ein Schweizer ist unter den 80 Fahrern dabei. Yannick Bächler (25) klassiert sich bei der WM auf dem 39. Platz. Der Kanadier Jackson Goldstone (22) kann seinen Titel vom letzten Jahr verteidigen und wird Erster. 

Goldstone absolviert die Downhill-Strecke mit einer Zeit von 3:28,785 Minuten. Zweiter wird der Neuseeländer Lachlan Stevens-McNab (22) mit knapp sieben Hundertsteln Rückstand. Auf dem dritten Platz klassiert sich der Brite Jordan Williams (22).

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen