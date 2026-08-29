Die Downhill-WM findet am Samstag in Val di Sole statt. Ein Schweizer ist unter den 80 Fahrern dabei.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Im italienischen Val di Sole findet am Samstag die Mountainbike-Downhill-WM der Männer statt. Ein Schweizer ist unter den 80 Fahrern dabei. Yannick Bächler (25) klassiert sich bei der WM auf dem 39. Platz. Der Kanadier Jackson Goldstone (22) kann seinen Titel vom letzten Jahr verteidigen und wird Erster.

Goldstone absolviert die Downhill-Strecke mit einer Zeit von 3:28,785 Minuten. Zweiter wird der Neuseeländer Lachlan Stevens-McNab (22) mit knapp sieben Hundertsteln Rückstand. Auf dem dritten Platz klassiert sich der Brite Jordan Williams (22).