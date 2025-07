Marlen Reusser schnappt sich am Giro d'Italia das Maglia Rosa zurück. Die Bernerin schafft es bei der Bergankunft in Pianezze als Dritte auf das Podest.

Reusser schnappt sich Gesamtführung am Giro zurück

1/2 Marlen Reusser schnappt sich am Giro d'Italia das Maglia Rosa zurück. Foto: Getty Images

Marlen Reusser erobert am Giro d'Italia der Frauen die Führung im Gesamtklassement zurück. Die Bernerin wird bei der Bergankunft in Pianezze Dritte und nimmt Anna Hederson die Maglia Rosa wieder ab.

Die Britin kann bereits zu Beginn des rund 11 km langen Schlussanstiegs das Tempo an der Spitze nicht mehr mithalten.

Als Tagessiegerin der 4. Etappe lässt sich nach 142 km die Australierin Sarah Gigante feiern, die das Ziel als Solistin erreicht. 25 Sekunden dahinter setzt sich die italienische Titelverteidigerin Elisa Longo Borghini im Bergaufsprint um Platz 2 gegen Reusser durch.

Die Schweizerin war es, die gut 3 km vor dem Ziel die Offensive ergriffen und damit die Spitzengruppe auf vier Fahrerinnen reduziert hat. In der Gesamtwertung führt die Siegerin des Auftaktzeitfahrens nun mit 16 Sekunden Vorsprung auf Longo Borghini. Am Donnerstag folgt eine Flachetappe, danach erwartet Reusser in den abschliessenden drei Teilstücken «einen grossen Kampf um das Rosa Trikot».

Neue Gesamtdritte ist mit einem Rückstand von 34 Sekunden Gigante, die mit ihrem Etappensieg den bislang grössten Erfolg ihrer Karriere feierte. Die 24-Jährige ist erst im Mai zurückgekehrt, nachdem sie wegen einer schweren Beckenarterien-Operation sechs Monate lang ausser Gefecht gesetzt gewesen war.