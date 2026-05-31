Was schon klar war, ist nun offiziell: Jonas Vingegaard gewinnt den Giro d'Italia 2026. Der Däne hat nun alle Grand Tours gewonnen. Jonathan Milan ist derweil zum Etappensieg gefahren.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Was eigentlich schon vor der 21. – und damit letzten – Etappe des diesjährigen Giro d'Italia klar war, ist nun Tatsache: Jonas Vingegaard (29) ist der Gesamtsieger der ersten Grand Tour des Jahres. Und das hochverdient: Fünf Etappensiege holte der Giro-Dominator.

Der Däne hat nun alle Grand Tours gewonnen – ein Meilenstein, der vor ihm erst sieben anderen Fahrern in der Geschichte des Radsports gelang. Hinter dem Giro-Champion sichern sich der Österreicher Felix Gall (28) und der Australier Jai Hindley (30) ihre Podestplätze ab.

Milan gewinnt Schlussetappe

Die letzte Etappe in Rom über 131 Kilometer geht derweil an Jonathan Milan (25). Der Italiener feierte nach mehreren erfolglosen Versuchen am letzten Tag endlich seinen ersten Etappensieg bei dieser Rundfahrt in seiner Heimat.

Zweiter hinter Milan wurde mit Giovanni Lonardi (29) ebenfalls ein Italiener. Paul Penhoët (24) aus Frankreich komplettiert das Podest bei der Schlussetappe.