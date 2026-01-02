Kurz vor Weihnachten hat Nino Schurter ein besonderes Geschenk bekommen. Er und seine Freundin Malene Degn sind Eltern von Söhnchen Leo Storm geworden.

Schöne Neuigkeiten zum Start ins neue Jahr von Mountainbike-Legende Nino Schurter (39). Wenige Wochen nach dem Rücktritt hats bei ihm Zuwachs gegeben. «Willkommen in der Familie – Leo Storm», geben Schurter und seine Freundin, die norwegische Mountainbikerin Malene Degn (29), die Geburt ihres Sohnes auf Instagram bekannt.

Der Kleine hat noch im alten Jahr das Licht der Welt erblickt, er wurde am 15. Dezember geboren. Und hat «bereits unsere Herzen erobert», wie die frischgebackenen Eltern schreiben.

Beim letzten Rennen seiner gloriosen Karriere Ende September in Lenzerheide GR zeigte sich der zehnfache Weltmeister, neunfache Cross-Country-Gesamtweltcupsieger sowie Olympia-Champion (2016) erstmals öffentlich mit seiner Freundin. Kurz darauf verkündete das Paar die Baby-News.

Grosse Freude bei der Schwester

«Wir freuen uns alle mega», sagte Schurter noch im November in einem Podcast über seine erneuten Vaterfreuden. Mit seiner Ex-Frau Nina – die beiden waren neun Jahre verheiratet und gaben im Frühjahr 2023 ihre Trennung bekannt – hat er bereits die zehnjährige Tochter Lisa. Sie konnte es kaum erwarten, grosse Schwester zu werden. «Sie bereitet schon Sachen vor, das ist schön.» Damals verriet Schurter auch, dass ihr Geschwisterchen im Februar zur Welt kommen soll.

Nun scheint es Leo besonders eilig gehabt zu haben. Zumindest lässt ein Satz, den Schurter und Degn zu den Babyschnappschüssen schreiben, vermuten, dass er ein paar Wochen zu früh auf die Welt gekommen ist. «Dein erstes Brüllen war laut und viel zu ungeduldig, um zu warten», schreiben sie.

