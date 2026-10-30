Rigling rast zu WM-Gold und neuem Rekord

Flurina Rigling ist an der Para-Cycling-Bahn-WM in Apeldoorn stark in die Titelkämpfe gestartet. Die 30-jährige Schweizerin gewinnt im Kilometer-Zeitfahren der Kategorie C2 auf der Bahn Gold – und stellte zuvor in der Quali einen Weltrekord auf.

Darum gehts Flurina Rigling gewinnt an der Para-Cycling-Bahn-WM in Apeldoorn Gold im Kilometer-Zeitfahren der C2

In der Qualifikation stellt Rigling mit 1:16,75 Minuten einen neuen Weltrekord in der Kategorie auf

Es ist die einzige von vier Disziplinen, in der Rigling nicht bereits als Titelverteidigerin startet

Fabienne Kleinhenz

Grosser Erfolg für die Para-Sportlerin Flurina Rigling (30): Im WM-Final im Bahn-Zeitfahren über einen Kilometer der Kategorie C2 (mittelschwere körperliche oder neurologische Beeinträchtigung) setzt sich die Zürcherin klar gegen die Konkurrenz durch und holt Gold.

Sie fährt die Strecke in 1:17,22 Minuten und distanzierte die zweitplatzierte Irin Heather Jameson (29) um mehr als drei Sekunden. Die bisherige Weltmeisterin Sabrina Custódia da Silva (35) aus Brasilien lag am Ende mehr als vier Sekunden zurück. Noch schneller war Rigling zuvor in der Qualifikation unterwegs. Dort stellte sie mit 1:16,75 Minuten eine neue Weltrekordzeit auf und verbesserte die bisherige Bestmarke um rund drei Sekunden.

Für die 30-Jährige hat der Sieg besonderen Wert. Es ist die einzige von vier Disziplinen, in der sie nicht bereits als Titelverteidigerin antritt. Im Sprint, im Scratch und im Ausscheidungsrennen hat sie 2025 bereits Gold gewonnen. Auch dort hofft Rigling auf weiteren Medaillen.

Mit dem Triumph im Kilometer-Zeitfahren schliesst die Schweizerin eine Lücke in ihrem Palmarès und bestätigt ihre starke Form zum Auftakt der Weltmeisterschaften.