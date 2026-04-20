Marcel Hug deklassiert seine Konkurrenz am Rollstuhl-Marathon in Boston. Bei den Frauen fährt Catherine Debrunner auf den zweiten Platz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marcel Hug gewinnt den Rollstuhl-Marathon in Boston mit 6:38 Minuten Vorsprung

Er verpasst seinen Streckenrekord um nur 33 Sekunden

Bei den Frauen holt Catherine Debrunner den zweiten Platz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Marcel Hug (40) demonstriert beim Rollstuhl-Marathon in Boston wieder seine Macht. Der Thurgauer gewinnt das Rennen im US-Bundesstaat Massachusetts mit 6:38 Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Daniel Romanchuk (27). Dabei legt er die 42.195 Kilometer innerhalb von 1:16:06 Stunden zurück.

Es ist ein einsames Rennen für Hug. Der Schweizer setzt sich bereits auf den ersten Kilometern vom Feld ab. Seinen Streckenrekord verpasst er um 33 Sekunden.

Schweizerin wird Zweite

Somit setzt der Thurgauer seine Serie mit dem vierten Sieg in Folge in Boston fort. Insgesamt ist Hug beim Rollstuhl-Marathon in Massachusetts neun Mal als Erster über die Ziellinie gefahren. Nur in Berlin ist der Schweizer noch erfolgreicher. In der deutschen Hauptstadt hat Hug insgesamt zehn Rennen für sich entschieden.

Auch bei den Frauen kann der Schweizer Rollstuhlsport einen Erfolg im Rollstuhl-Marathon in Boston vermelden. Cathrine Debrunner (31) holt mit einer Zeit von 1:32:59 Stunden den zweiten Platz. Eden Rainbow-Cooper (24) fährt auf den ersten Rang mit einem Vorsprung von 2:08 Minuten auf die Schweizerin.