Darum gehts
- Marcel Hug gewinnt den Rollstuhl-Marathon in Boston mit 6:38 Minuten Vorsprung
- Er verpasst seinen Streckenrekord um nur 33 Sekunden
- Bei den Frauen holt Catherine Debrunner den zweiten Platz
Marcel Hug (40) demonstriert beim Rollstuhl-Marathon in Boston wieder seine Macht. Der Thurgauer gewinnt das Rennen im US-Bundesstaat Massachusetts mit 6:38 Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Daniel Romanchuk (27). Dabei legt er die 42.195 Kilometer innerhalb von 1:16:06 Stunden zurück.
Es ist ein einsames Rennen für Hug. Der Schweizer setzt sich bereits auf den ersten Kilometern vom Feld ab. Seinen Streckenrekord verpasst er um 33 Sekunden.
Schweizerin wird Zweite
Somit setzt der Thurgauer seine Serie mit dem vierten Sieg in Folge in Boston fort. Insgesamt ist Hug beim Rollstuhl-Marathon in Massachusetts neun Mal als Erster über die Ziellinie gefahren. Nur in Berlin ist der Schweizer noch erfolgreicher. In der deutschen Hauptstadt hat Hug insgesamt zehn Rennen für sich entschieden.
Auch bei den Frauen kann der Schweizer Rollstuhlsport einen Erfolg im Rollstuhl-Marathon in Boston vermelden. Cathrine Debrunner (31) holt mit einer Zeit von 1:32:59 Stunden den zweiten Platz. Eden Rainbow-Cooper (24) fährt auf den ersten Rang mit einem Vorsprung von 2:08 Minuten auf die Schweizerin.