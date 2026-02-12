Zweifel trotz Dreifach-Gold Ist von Allmen wirklich auf einer Stufe mit den Ikonen Killy und Sailer?

Jean-Claude Killy, Toni Sailer und Franjo von Allmen: Ihnen ist der Gold-Hattrick an einer Olympiade im Ski-Alpin gelungen. Doch kann man den Berner wirklich auf eine Stufe wie diese Legenden stellen? Ex-Slalom-Star Felix Neureuther analysiert das im «APRÈS-SKI».