Neureuther rechnet im Podcast mit Vonn-Kritikern ab
Der Sturz von Lindsey Vonn in der Olympia-Abfahrt hat auch Ex-Slalom-Ass Felix Neureuther hart getroffen. Im Podcast «APRÈS-SKI» spricht der Deutsche über Vonn und schimpft über Kritiker und Ärzte, die «unseriöse Ferndiagnosen» stellen.
Publiziert: 10:44 Uhr
Teilen
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 26