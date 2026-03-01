Jutta Leerdams Gold-Rennanzug bringt bei einer Auktion unglaubliche rund 177'000 Franken ein. Der Erlös fliesst in die Förderung junger Eisschnellauftalente in Holland.

Zwei Bieter trieben den Preis des Olympia-Anzugs in die Höhe

Zwei Bieter trieben den Preis des Olympia-Anzugs in die Höhe

Erlös unterstützt junge Talente und Vereine aus Holland

Eisschnellläuferin Jutta Leerdam (27) war eine der grossen Figuren der Olympischen Winterspiele. Nicht nur wegen ihrer Gold- (1000 Meter) und Silbermedaille (500 Meter), sondern etwa auch wegen ihres Privatjet-Auftritts oder ihres Outfits.

Der Anzug der Holländerin sorgt nun auch nach den Spielen für Schlagzeilen. Auf der Auktionsplattform «MatchWornShirts» wurde er versteigert – für umgerechnet rund 177'000 Franken (195'000 Euro)! Am Dienstag lag das höchste Gebot noch bei rund 7000 Franken. Zunächst haben mehrere Bieter Angebote für den Anzug abgegeben, ab rund 8270 Franken (9102 Euro) haben dann aber nur noch zwei Personen um das Outfit gekämpft.

Geld für guten Zweck

Der Erlös wird für einen guten Zweck verwendet. «Er kommt den Vereinen zugute, in denen die Athleten des holländischen Teams ihre ersten sportlichen Schritte machten und/oder in denen sie aktuell aktiv sind», hiess es. Ziel sei es, die Förderung junger Talente zu unterstützen und so «in die Sporthelden von morgen» zu investieren.

Neben Leerdams Anzug wurden auch die Outfits ihrer Teamkolleginnen Femke Kok (25) und Antoinette Rijpma-de Jong (30) versteigert, jedoch für deutlich geringere Summen – Koks Anzug beispielsweise für 4365 Franken (4802 Euro).