Nach Olympia-Gold
Jutta Leerdams Rennanzug wird versteigert

Bei Jutta Leerdam überwiegen trotz Olympia-Erfolgen besonders Geschichten neben dem Eis. Nun wird ihr Rennanzug versteigert.
Publiziert: vor 7 Minuten
Jutta Leerdam nach ihrem Lauf zu Olympia-Gold.
Foto: AFP via Getty Images

Darum gehts

  • Jutta Leerdam gewinnt Gold im Eisschnelllauf mit Rekordzeit in Italien
  • Leerdams Rennanzug steht bei 7000 Franken in laufender Auktion
  • Gewinn kommt den Jugendvereinen der Athleten gut
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Jutta Leerdam (27) sorgt auch nach den Olympischen Winterspielen weiterhin für Schlagzeilen. Die Eisschnellläuferin polarisierte bereits mit ihrer Anreise nach Italien in einem Privatjet und boykottiert mit Ausnahme des öffentlich-rechtlichen holländischen TV-Senders NOS alle Medien. Aus dem eigenen Land hagelte es dafür reichlich Kritik. Jetzt steht ihr Rennanzug im Fokus der Öffentlichkeit. 

An Olympia stellte Leerdam einen neuen olympischen Rekord auf und holte dabei die Goldmedaille. Die Holländerin legte die 1000 Meter im Eisschnelllauf in 1:12,31 Minuten zurück.

Rennanzug wird versteigert

Nun versteigert das holländische Olympische Komitee das am Wettkampf getragene Kleidungsstück Leerdams online. Auf einer Versteigerungsplattform findet man auch die Anzüge des restlichen Eisschnelllauf-Teams. Laut Beschreibung der Inserate fliesst der Ertrag in die Jugendvereine der Athleten. Damit soll die Nachwuchsförderung vorangetrieben werden.

Leerdams Rennanzug ist der bisher begehrteste und steht am Dienstag bei einem Höchstgebot von rund 7000 Franken. Die Auktion läuft noch bis Samstag.

Was sagst du dazu?
