DE
FR
Abonnieren

Sogar Premierminister reagiert
Olympia-Reporterin mit Alk-Auftritt im TV

Peinlicher Moment bei Olympia: Danika Mason, TV-Reporterin aus Australien, steht betrunken vor der Kamera. Ihre chaotische Schaltung aus Italien sorgt für Aufsehen.
Publiziert: 16:34 Uhr
Kommentieren
Olympische Spiele 2026 in Milano/Cortina
In diesem Artikel erwähnt
Olympia 2026
Olympia 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen