ORF-Moderator Rainer Pariasek «Wir Österreicher schauen neidisch in Richtung Schweiz»

Es gibt kaum einen, der ihn nicht kennt. Im Après-Ski-Talk erzählt Rainer Pariasek, welche Interview-Gäste er am liebsten mag und wie die Stimmung in Ski-Österreich ist. Und: Er nimmt die Kritik wegen seiner Englisch-Aussprache mit Humor.