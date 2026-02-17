«Wir Österreicher schauen neidisch in Richtung Schweiz»
Es gibt kaum einen, der ihn nicht kennt. Im Après-Ski-Talk erzählt Rainer Pariasek, welche Interview-Gäste er am liebsten mag und wie die Stimmung in Ski-Österreich ist. Und: Er nimmt die Kritik wegen seiner Englisch-Aussprache mit Humor.
