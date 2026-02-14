DE
Schweden nur auf Platz drei
Slowakei im Viertelfinal – Finnland hofft nach Kantersieg

Die Slowakei, Finnland und Schweden beenden die Gruppe B allesamt punktgleich. Während die Slowaken fix einen Platz in den Viertelfinals haben, müssen die Schweden sicher in die Zusatzschlaufe. Die Finnen könnten als bester Gruppenzweiter diese womöglich umgehen.
Die Slowakei verliert zwar zum Abschluss der Vorrunde gegen Schweden, dennoch schliesst sie die Gruppe B auf Platz 1 ab.
Nach Kanada qualifiziert sich am olympischen Eishockey-Turnier der Männer auch die Slowakei für die Viertelfinals. Zwar verlieren die Slowaken gegen Schweden mit 3:5 – Elias Pettersson zeichnet sich bei den Skandinaviern als Doppeltorschütze aus – und kassieren im dritten Spiel ihre erste Niederlage. Dennoch schliessen sie die Gruppe B auf dem 1. Platz ab, da sie im Direktvergleich mit den punktgleichen Finnland und Schweden das beste Torverhältnis aufweisen. Sie bezwangen die Finnen 4:1, die ihrerseits gegen Schweden 4:1 gewannen.

Die Finnen dürften die Viertelfinals als bester Gruppenzweiter ebenfalls direkt erreichen. Sie fertigen Gastgeber Italien mit 11:0 ab und schliessen die Vorrunde mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 16:5 ab. Sebastian Aho, Mikael Granlund, Kaapo Kakko und Joel Kiviranta erzielen beim Kantersieg je zwei Tore.

In der Gruppe C verliert Deutschland gegen Lettland mit 3:4. Die von Harold Kreis gecoachten Deutschen gehen zweimal in Führung, ehe sie 2:4 (52.) in Rückstand geraten. Beim im Powerplay erzielten 2:2 von Dans Locmelis (29.) hat ZSC-Stürmer Rudolfs Balcers seinen Stock im Spiel.

