Slowakei im Viertelfinal – Finnland hofft nach Kantersieg

Die Slowakei, Finnland und Schweden beenden die Gruppe B allesamt punktgleich. Während die Slowaken fix einen Platz in den Viertelfinals haben, müssen die Schweden sicher in die Zusatzschlaufe. Die Finnen könnten als bester Gruppenzweiter diese womöglich umgehen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach Kanada qualifiziert sich am olympischen Eishockey-Turnier der Männer auch die Slowakei für die Viertelfinals. Zwar verlieren die Slowaken gegen Schweden mit 3:5 – Elias Pettersson zeichnet sich bei den Skandinaviern als Doppeltorschütze aus – und kassieren im dritten Spiel ihre erste Niederlage. Dennoch schliessen sie die Gruppe B auf dem 1. Platz ab, da sie im Direktvergleich mit den punktgleichen Finnland und Schweden das beste Torverhältnis aufweisen. Sie bezwangen die Finnen 4:1, die ihrerseits gegen Schweden 4:1 gewannen.

Die Finnen dürften die Viertelfinals als bester Gruppenzweiter ebenfalls direkt erreichen. Sie fertigen Gastgeber Italien mit 11:0 ab und schliessen die Vorrunde mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 16:5 ab. Sebastian Aho, Mikael Granlund, Kaapo Kakko und Joel Kiviranta erzielen beim Kantersieg je zwei Tore.

In der Gruppe C verliert Deutschland gegen Lettland mit 3:4. Die von Harold Kreis gecoachten Deutschen gehen zweimal in Führung, ehe sie 2:4 (52.) in Rückstand geraten. Beim im Powerplay erzielten 2:2 von Dans Locmelis (29.) hat ZSC-Stürmer Rudolfs Balcers seinen Stock im Spiel.