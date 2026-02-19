DE
Party und Champagner
So ausgiebig feierte Shiffrin ihr Slalom-Gold

Ihre zweite Slalom-Goldmedaille nach 2014 feiert Mikaela Shiffrin ausgiebig. Im Austria House gibts eine grosse Party, bei der auch Camille Rast dabei ist. Die Feierlichkeiten dürften bis spät in die Nacht gedauert haben.
Mikaela Shiffrin köpft den Champagner ...
  • Mikaela Shiffrin gewinnt zweites Slalom-Gold in Cortina
  • Feiert Olympiasieg im Austria House mit Musik und Champagner
  • Shiffrin postet Pyjama-Bild mit Goldmedaille nach Party
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Nach ihrem zweiten Slalom-Gold wird Mikaela Shiffrin (30) emotional. Ihre Gedanken gehören vor allem ihrem vor sechs Jahren verstorbenen Vater Jeff: «Es ist bittersüss, so etwas zu erleben, es aber nicht mit allen, die du am meisten liebst, teilen zu können.» Die Tränen kann die US-Amerikanerin nicht verbergen.

Am Abend feiert sie ihren Olympiasieg, nachdem sie in Peking 2022 gänzlich ohne Medaille blieb, aber dennoch gebührend. Im Austria House tanzt die fünffache Gesamtweltcupsiegerin Polonaise und zum viralen Hit «Wackelkontakt» von Oimara – wie es auch schon Franjo von Allmen nach seinem dritten Gold-Coup getan hat. Wie man einen Champagner köpft und damit herumspritzt, muss man die 108-fache Weltcupsiegerin nicht lehren.

Erschöpfte Shiffrin im Pyjama

Bei der Party mit dabei waren unter anderem auch Mutter Eileen Shiffrin, Teamkollegin Paula Moltzan (31), Bronzegewinnerin Anna Swenn-Larsson (34) und Camille Rast (26), die als «Best of the Rest» Silber gewonnen hat.

Die Feierlichkeiten gehen auch an der Slalom-Dominatorin nicht spurlos vorbei. Dies lässt zumindest der Instagram-Post der US-Amerikanerin vom Donnerstagmorgen vermuten. «Gerade geht nicht viel», schreibt Shiffrin zum Bild, das sie im Pyjama und mit der Goldmedaille neben sich auf dem Hotelbett liegend zeigt. Das gleiche Foto hat sie bereits um Mitternacht in ihrer Story gepostet.

