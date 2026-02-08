DE
Oberkörperfreier Olympiasieger
Karl feiert mit Pose wie einst Balotelli

Benjamin Karl gewinnt den Parallel-Riesenslalom an den Olympischen Spielen. Der österreichische Olympiasieger feiert den Erfolg unkonventionell.
Publiziert: 17:03 Uhr
Olympische Spiele 2026 in Milano/Cortina
