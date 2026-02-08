DE
Olympia 2026: Das sagen die Fans nach dem Sturz von Lindsey Vonn
Lindsey-Vonn-Fan nach Sturz
«Es war mäuschenstill im Publikum»
Der Olympia-Traum ist geplatzt, Lindsey Vonn stürzt schwer in der Abfahrt nach nur wenigen Sekunden. Die Fans fühlen mit ihrem Star mit und sind fassungslos.
Publiziert: vor 11 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
Olympische Spiele 2026 in Milano/Cortina
0:53
Keinen Bock auf Interviews
Sohn stiehlt Olympiasiegerin die Show
0:21
Kurz nach Lindsey Vonn
Auch Andorranerin stürzt auf Olympia-Abfahrt schwer
0:15
Sie schreit vor Schmerzen
Der Sturz von Lindsey Vonn jetzt im Video
1:45
«Mega gespannt»
Ski-Star Suter freut sich auf Familie im Publikum
1:14
«Das wurmt ihn sicher»
Lange Gesichter bei Odermatt-Fanclub nach Abfahrt
