Lindsey-Vonn-Fan nach Sturz
«Es war mäuschenstill im Publikum»

Der Olympia-Traum ist geplatzt, Lindsey Vonn stürzt schwer in der Abfahrt nach nur wenigen Sekunden. Die Fans fühlen mit ihrem Star mit und sind fassungslos.
Publiziert: vor 11 Minuten
Olympische Spiele 2026 in Milano/Cortina
