DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Olympia: Mega-Party in der Heimat von Franjo von Allmen
Zweisimmen feiert Goldjunge
Mega-Party in der Heimat von Franjo von Allmen
Am Samstag pilgern in Zweisimmen BE alle in die Lothar-Bar. Sie drücken Franjo von Allmen die Daumen. Nach der Fahrt brechen alle Dämme.
Publiziert: 13:07 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Gianfadri Conrad
und
Marco Pescio
Olympische Spiele 2026 in Milano/Cortina
0:51
Tanzeinlage von Vonn und Co.
Amerikanisches Team nutzt Nebelpause für Line Dance
0:32
Nachwuchs ist garantiert
Baby von Schweizer Curling-Paar übt schon fleissig
1:38
SRF-Ruefers Olympia-Moment
«War witzig, wie sich die Österreicher aufgeregt haben»
1:10
Unterkunft, Pool und Pizza
Schweizer Stars geben Einblick in ihren Olympia-Start
1:01
Ausgerechnet er!
Sommer macht für Olympia gemeinsame Sache mit Erzrivalen
In diesem Artikel erwähnt
Olympia 2026
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen