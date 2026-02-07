DE
Zweisimmen feiert Goldjunge
Mega-Party in der Heimat von Franjo von Allmen

Am Samstag pilgern in Zweisimmen BE alle in die Lothar-Bar. Sie drücken Franjo von Allmen die Daumen. Nach der Fahrt brechen alle Dämme.
Publiziert: 13:07 Uhr
Olympische Spiele 2026 in Milano/Cortina
