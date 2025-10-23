Die Katze ist aus dem Sack: Swiss Olympic präsentiert die Kollektion, die die Athletinnen und Athleten an den Olympischen Winterspielen tragen werden.

So kleiden sich unsere Wintersport-Stars an Olympia 2026

So kleiden sich unsere Wintersport-Stars an Olympia 2026

1/10 Die Olympia-Kollektion für die Winterspiele 2026 läuft unter dem Motto «Spuren» – gut zu sehen auf der Skijacke. Foto: ochsnersport.ch

Darum gehts Swiss Olympic stellt Kleiderkollektion für Winterspiele 2026 vor

Motto «Spuren» symbolisiert Hingabe, Leidenschaft und einzigartige Werte der Athleten

38-teilige Ausrüstung von Ochsner Sport mit Exklusivmarke Albright entworfen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Swiss Olympic hat am Donnerstagmorgen die Kleider-Kollektion für die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina (6. bis 22. Februar 2026) vorgestellt. Unter dem Motto «Spuren» soll die 38-teilige Ausrüstung «ein Sinnbild für Hingabe, Leidenschaft und die einzigartigen Wege, die jede Athletin und jeder Athlet auf Schnee oder Eis hinterlässt», darstellen.

Ausrüster Ochsner Sport hat die Kollektion mit seiner Exklusivmarke Albright entworfen. Die geschwungenen Linien, die beispielsweise auf der Winterjacke gut erkennbar sind, stehen für «für unzählige Trainingsstunden und harte Rückschläge», wie Swiss Olympic mitteilt. «Gleichzeitig sind sie der stille Beweis für den unerschütterlichen Glauben an den eigenen Traum. Für den einen Moment an den Olympischen Spielen, an dem alles zählt – und an dem die Spuren einer jeden Athletin und eines jeden Athleten für ewig leuchten.»

Kollektion als «verbindendes Element»

Zudem sollen der Teamgeist und die Schweizer Identität ausgedrückt werden, wie Ralph Stöckli, Chef de Mission, sagt: «Die Ausrüstung wird unsere Delegation nicht nur an der Eröffnungsfeier stark auftreten lassen, sondern auch im olympischen Alltag ein verbindendes Element schaffen.»

Man habe den Athletinnen und Athleten eine Kollektion bieten wollen, «die ihren hohen Ansprüchen gerecht wird – funktional, hochwertig und mit einer starken Symbolik», sagt Marco Greco, Leiter Marketing bei Ochsner Sport. Man freue sich, die Sportlerinnen und Sportler auf der Jagd nach Medaillen begleiten und «optisch ein starkes Zeichen setzen zu können».