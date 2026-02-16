Die Slopestyle-Olympiasiegerin hatte sich bei einem Trainingssturz verletzt. Auch Anouk Andraska fällt aus – damit findet der Big-Air-Final ohne Schweizerinnen statt.

Bittere Nachrichten aus Livigno: Der olympische Big-Air-Final der Frauen am Montag findet ohne Schweizer Beteiligung statt. Mathilde Gremaud und Anouk Andraska müssen nach Stürzen bei der Generalprobe beide jeweils Forfait erklären. Dies gibt Swiss-Ski weniger als eine Stunde vor der ursprünglichen Wettkampf-Startzeit (19.30 Uhr) bekannt.

Eine Woche nach ihrem Slopestyle-Gold hätte Gremaud im Big Air nachlegen wollen. Doch soweit kommt es nicht. SRF-Experte Elias Ambühl erklärt: «Der viele Neuschnee ist ihr zum Verhängnis geworden. Sie hat beim Absprung eingehängt und kam dann nicht mehr gut in die Landung und es erfolgte daraus ein harter Sturz.»

Auf Bildern aus Livigno ist zu sehen, wie die 26-Jährige auf dem Rettungsschlitten sitzend abtransportiert wird. Augenzeugen zufolge versucht Gremaud nach dem Sturz zunächst, die Landungszone aus eigener Kraft zu verlassen, legt sich dann aber auf den Schlitten.

Dominik Furrer, Schweizer Park-&-Pipe-Cheftrainer, erklärt gegenüber SRF: «Sie hat sich leicht an der Hüfte verletzt. Es ist soweit positiv, dass mit dem Kopf alles gut ist. Die Enttäuschung ist natürlich gross bei ihr. Sie wollte das zweite Gold hier holen. Das sitzt jetzt gerade tief drin in den Knochen bei allen.»

«Leichte Entwarnung bei beiden»

Auch bei Andraska führt ein Sturz bei der Generalprobe dazu, dass sie nicht am Final teilnehmen kann. Die 22-Jährige trägt eine Verletzung am Handgelenk davon. «Anouk ist zuerst gestürzt, danach Mathilde. Auch bei ihr war sofort klar: Da geht heute nichts mehr», so Furrer. «Die Gesundheit der Athletinnen ist immer das A und das O. Aber wir können bei beiden leichte Entwarnung geben.»

Aufgrund der aktuell garstigen Bedingungen in Livigno ist derzeit unklar, wann mit dem Big-Air-Final losgelegt wird. Ursprünglich hätte der Wettkampf um 19.30 Uhr starten sollen.