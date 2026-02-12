Olympiasiegerin wird mit romantischem Antrag überrascht

Im Super-G scheidet Breezy Johnson aus, danach geht ihr Freund im Ziel vor ihr auf die Knie. Die Amerikanerin, die Gold in der Abfahrt gewann, nimmt den Antrag überglücklich an.

Darum gehts Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson scheidet im Super-G aus

Danach wird sie im Ziel von ihrem Freund Connor Watkins mit einem Antrag überrascht

Nach der Enttäuschung nimmt sie diesen überglücklich an Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Mit Gold in der Abfahrt ist Breezy Johnson (30) perfekt in die Olympischen Spiele gestartet. Danach hats für die amerikanische Speedspezialistin keine weitere Medaille gegeben. Nachdem sie in der Abfahrt der Team-Kombi die Bestzeit aufgestellt hat, bringt ihre Partnerin Mikaela Shiffrin (30) das Ding nicht runter. Das Duo landet auf Platz 4.

Auch im Super-G läufts Johnson nicht. Im Gegenteil. Sie stürzt nach einem Fahrfehler und knallt heftig ins Netz. Eine Enttäuschung. Trotzdem endet ihr Aufenthalt in Cortina (It) mit einem Happy End. Denn im Zielraum geht plötzlich ihr Partner Connor Watkins, ein Bauarbeiter aus Salt Lake City (USA), vor ihr auf die Knie. Er macht ihr mitten im Olympia-Getümmel einen Heiratsantrag.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Während sie seinen Worten lauscht, schlägt sie die Hand vor den Mund, nickt immer wieder. Und nimmt am Ende seinen Antrag überglücklich an. Watkins steckt ihr einen Ring mit grossem, blauem Stein an den Finger, dann gibts unter viel Applaus den obligaten Kuss.

«Eine unglaublich surreale Erfahrung»

«Wenn man solche Fehler macht, fühlt man sich irgendwie dumm und möchte einfach nur noch mit seiner Familie und Freunden sprechen», sagt Johnson nach dem Antrag in der US-Sendung «Today». Ihren Partner zu sehen, sei wirklich aufregend gewesen. «Und dann ist einfach alles andere verrückt.»

Für Watkins ist der Tag eine Achterbahnfahrt der Gefühle. «Es ist eine unglaublich surreale Erfahrung», meint er. Wenn Johnson fahre, sei er immer nervös. Das dürfte sich mit dem Sturz noch verschlimmert haben. Als sie zum Glück schnell wieder aufgestanden sei, habe er erleichtert aufgeatmet. «Und dann begann mein Herz wieder zu rasen, weil ich wusste, dass ich gleich auf die Knie gehen und ihr einen Antrag machen würde.»

Über ihr Privatleben spricht Johnson nur selten. Kurz vor den Olympischen Spielen hat sie in einem NBC-Interview lediglich erwähnt, dass sie einen Freund hat. Er habe ihr Blumen zum 30. Geburtstag geschenkt. Diesen feierte sie am 19. Januar. Für Aufsehen sorgte die Amerikanerin im November 2022. Damals machte sie öffentlich, dass sie bisexuell ist. Nun hat sie ihr grosses Glück gefunden.